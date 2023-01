La lavorazione sofisticata della collezione Matelassé di Miu Miu

Un’intuizione che tiene insieme artigianalità e design, esaltazione della pelle e praticità. È la collezione Matelassé di Miu Miu by Prada. Borse che dal 2006 sono diventate iconiche e che oggi appaiono nelle nature morte dell’artista Deo Suveera e nelle foto di Guen Fiore.

La collezione Matelassé di Miu Miu

Per queste borse, protagoniste nelle boutique e sugli e-commerce di lusso e naturalmente su tutti i mercati del second hand, non servirebbe nemmeno il logo. Perché la lavorazione sofisticata e insieme innovativa è un tratto distintivo. La tridimensionalità è data dalla particolare modalità di cucitura della pelle con tessuti plasticati. La morbidezza della nappa fa il resto, insieme alla scelta dei colori che negli anni hanno visto la copertura di buona gamma di tonalità pastello e di verdi e blu decisi. L’ultima collezione riprende e rilancia i colori basic: bianco, nero, cammello e cognac.

Forme e prezzi

Le collezioni in questi anni hanno dato spazio a forme e tendenze, dalle mini (prezzo di partenza oggi 1.450 euro) alle shopping bag e bauletti. Fino alla hobo Wander, diventata a partire dal 2022 oggetto del desiderio, anche grazie alla scelta come ambassador dell’attrice statunitense della serie Euphoria Sydney Sweeney. (aa)

Foto da Miu Miu

Leggi anche: