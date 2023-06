La ricerca che spiega quali borse vanno negli Stati Uniti e perché

La tendenza che svolge un ruolo di spartiacque è quella athleisure. Nel bene e nel male, è lei a influenzare non solo il mercato della calzatura, ma anche gli acquisti delle borse. Soprattutto negli Stati Uniti, come ci spiega una recente indagine firmata da Circana, società nata dalla fusione tra IRI (Information Resources Inc) e The NPD Group.

Chi acquista borse negli USA

Il mercato delle borse negli USA vale 8,8 miliardi di dollari. Secondo l’indagine Omnibus firmata da Circana, oltre il 60% delle donne dai 35 anni in su dichiara di portare sempre con sé una borsetta. Ciò va confrontato col 39% delle donne dai 18 ai 34 anni. Le quali stanno comprando meno pelletteria: -2% nel periodo maggio 2022 – aprile 2023 su base annua. Viceversa, tra le consumatrici over 34 anni, le vendite unitarie sono salite del 7%.

Quali borse e perché

“Millennials e la Gen Z cercano borse di moda e funzionali. Prodotti adatti al loro stile di vita che si divide tra eventi speciali e viaggi. I modelli versatili che lasciano le mani libere, come zaini e marsupi, si sono dimostrati molto desiderabili“, afferma Beth Goldstein, analista di calzature e accessori di Circana. Non a caso la vendita di questi modelli è salita del 56% tra le donne under 34 nell’ultimo anno.

I luoghi dell’acquisto

Dove vengono acquistate le borse nel mercato USA? Department store e i principali portali di e-commerce rappresentano i canali prioritari. Le consumatrici più giovani però hanno dichiarato di preferire i negozi specializzati, capaci di offrire novità e innovazione, in ottica athleisure, Secondo Goldstein, l’analisi di queste differenze nei comportamenti e modalità di acquisto potrebbe rivelarsi una grande opportunità per brand e retailer. (mv)

