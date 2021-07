La riedizione della Gucci Diana celebra l’amore di Lady D

Molti legano la Principessa del Galles al ricordo della Lady Dior. Ma tra le borse più amate da Diana ce n’era anche una griffata Gucci. Un modello lanciato dalla maison fiorentina nel 1991, dagli iconici manici in bamboo, con il quale l’icona di stile della casa reale inglese è stata fotografata più volte. Oggi Gucci ha riproposto la It Bag in una nuova interpretazione e, ovviamente, un nuovo nome: Gucci Diana.

Tra passato e futuro

Per celebrare i suoi 100 anni Gucci sta facendo un lavoro di raccolta e archivio che valorizza il passato e cerca di farne tesoro per il futuro. E così reinventa un modello di quasi 30 anni fa in una declinazione contemporanea. La Gucci Diana riflette sia la libertà di stile che ha contraddistinto la Principessa, quanto la fluidità espressiva che accompagna la visione di Alessandro Michele.

Gucci Diana

La borsa è proposta in tre misure (mini, piccola e media) e in sette colori (nero, bianco, cuoio naturale, verde smeraldo, rosso acceso, celeste e rosa pastello). Il modello si caratterizza per le due fasce fluo (rimovibili) in giallo, rosa o arancione. Queste ricordano le fascette che nella borsa originale preservavano la forma dei manici. La sua silhouette evoca invece un momento storico in cui la praticità aveva appena rivendicato il suo spazio nel guardaroba, senza mettere da parte il suo lato glamour. Le fascette, inoltre, presentano una fibbia con il logo Gucci in lamina metallica color oro sul lato esterno. È possibile personalizzare la borsa con lettere e simboli astrologici in una gamma di lamine metalliche. (mvg)

Nella foto a destra (da styloshophy) Diana Spencer

