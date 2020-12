La salvezza cinese: il mercato della borsa su del 70-80% nel 2020

Nel 2020 il mercato della borsa in Cina è cresciuto tra il 70 e l’80%. Insieme alla gioielleria, la pelletteria rappresenta la categoria di beni di lusso che più è cresciuta nell’anno del coronavirus e della pandemia. Secondo un rapporto congiunto di Bain e Tmall, il mercato cinese dei beni di lusso salirà del 48% quest’anno, arrivando a 52,8 miliardi di dollari. Le vendite online peseranno il 23% degli acquisti complessivi: valevano il 13% del 2019. Tra i propulsori anche il mercato duty free di Hainan e le importazioni parallele.

Il valore della Cina

Quest’anno la Cina, sostiene il report anticipato da WWD, raddoppierà la sua quota nel mercato globale del lusso, arrivando al 20%. Non potendo viaggiare all’estero a causa del virus, lo sappiamo, i consumatori cinesi comprano in Patria. E comprano online, con lo smartphone. Un cambiamento che, secondo Bain, è permanente. “Quasi il 40% degli intervistati ha dichiarato di voler aumentare la propria quota di acquisti di lusso online nei prossimi anni – si legge nel report –. Un altro 40% ha dichiarato di voler mantenere la propria quota”.

Conquistare i consumatori

Secondo Bain, i brand che operano in Cina “hanno almeno un anno, o forse due, per conquistare i consumatori e convincerli che lo shopping domestico è un’esperienza migliore e più sostenibile”. Questo perché, anche di fronte alla graduale riapertura delle frontiere, i cinesi resterebbero cauti sulla possibilità di viaggiare. Per Bain non si tornerà alla normalità prima del 2022, se non 2023. Inoltre è improbabile che Hong Kong torni al livello di vendite pre-crisi. Uno scenario che induce la maggior parte dei marchi di lusso a prevedere una crescita dei ricavi del 30% anche per il prossimo anno.

Mercato della borsa

Star del mercato di lusso sono pelletteria e gioielleria, dicevamo: vantano un tasso di crescita tra il 70 e l’80%. Abbigliamento e calzature viaggiano, invece, su un +40-50%. Altrettanto luminose sono le vendite duty-free dell’isola di Hainan che cresceranno del 98% rispetto al 2019. (mv)

Leggi anche: