La spinta che avvicina Piquadro e Mulberry ai livelli pre-pandemia

Si sente la spinta dell’e-commerce. E Piquadro sta per tornare ai livelli pre-pandemia, mentre Mulberry è già tornata a generare utili. Per entrambi i marchi di pelletteria il (forte) input arriva dal digitale. Per il gruppo italiano le vendite online sono salite del 79% nel periodo aprile-giugno (con Lancel a +120%). Per il brand britannico i ricavi digitali sono arrivati a pesare la metà del fatturato.

I numeri di Piquadro

Il gruppo Piquadro ha annunciato che i ricavi del primo trimestre (aprile-giugno) dell’anno fiscale ammontano a 21,8 milioni di euro. Vale a dire il +78,6% rispetto allo stesso periodo del 2020. A livello di marchi, Piquadro ha registrato una crescita del 63,8%, The Bridge del 130,8% e Lancel +77,6%. “Siamo convinti che, in un contesto di diffuso miglioramento della situazione, sia già in corso una ripresa dei consumi che dovrebbe riportarci ai livelli pre-pandemia in pochi mesi” ha dichiarato Marco Palmieri, presidente e CEO del gruppo.

E quelli di Mulberry

Mulberry ha pubblicato i dati preliminari per l’esercizio terminato lo scorso 27 marzo. Pur nel contesto di generale calo delle vendite, grazie al canale online l’azienda si può dichiarare in utile ante- imposte per 5,9 milioni di sterline: un anno fa era in perdita per 14,2 milioni di sterline. Le entrate del gruppo sono diminuite del 23% a 115 milioni di sterline. Ma le vendite digitali (che valgono, dicevamo, la metà del fatturato) sono aumentate del 55%. Le entrate del gruppo sono aumentate del 45% da inizio anno (da aprile 2021), con le vendite al dettaglio in Cina in crescita del 46%. La società ha posto in evidenza gli sforzi sulla sostenibilità racchiusi nel Manifesto Made To Last. Mulberry mira a produrre il 50% delle borse nel Regno Unito. Nonché arrivare dall’82 al 100% di utilizzo di pellami provenienti da concerie accreditate per l’ambiente. (mv)

Leggi anche: