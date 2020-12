Le borse Calicanto, tra l’e-commerce e la storia di Venezia

Pelle italiana, anima veneta e una preziosa vetrina online. Le borse Calicanto nascono a ridosso della Laguna più famosa del mondo. Proprio a Venezia, alla sua storia, alle sue architettura, lo stilista Pietro Leonardi (nella foto) ha voluto ispirare ogni modello. “I nomi di ogni modello richiamano un passato ricchissimo e un presente all’avanguardia – racconta –. Dalla linea Marco Polo alla Biennale, le nostre creazioni diventano un’esperienza unica e irripetibile racchiusa in un oggetto artigianale, espressione di un alto grado di sensibilità estetica”.

Le borse Calicanto

Signor Leonardi, qual è il ruolo dell’e-commerce per Calicanto?

È il biglietto da visita di ogni brand. Permette di conoscerlo non solo sotto l’aspetto di prodotto, ma anche umano, sociale, storico e innovativo. Calicantoluxurybags.it si sta attualmente rinnovando perché per noi l’e-commerce è una vetrina per arrivare in tutto il mondo. È anche uno spazio particolare dove presentare le collezioni ufficiali, capsule e limited edition, editoriali e molto altro.

La pandemia ha accelerato la crescita del canale online. Cosa resterà di tutto questo?

Da un lato molta gente si è avvicinata all’online. È stata quasi costretta, date le numerose limitazioni negli spostamenti. Questo è senz’altro un bene, ma dall’altro lato siamo sicuri che, appena si tornerà alla vita normale, il negozio sarà insostituibile. Soprattutto per quanto riguarda il nostro Paese, dove la boutique è sempre centrale. È parte della nostra cultura. Questo soprattutto per gli articoli di lusso, dove è sempre un’esperienza toccare con mano la borsa e provare ad indossarla, sentire la morbidezza dei materiali, e vedere da vicino l’artigianalità e la manifattura.

State anche sviluppando una piattaforma tutta digitale B2B. Come funzionerà?

Ci permetterà, anche in questi momenti difficili, di comunicare con agenti e negozi. Saranno sempre aggiornati sulle novità di prodotto e di comunicazione. Potranno acquistare, ordinare, in un continuo contatto per qualsiasi necessità.

Come andrà il 2021 per voi e per il settore?

L’arrivo del vaccino sarà sicuramente un momento di rinascita. Molto probabilmente i consumatori verranno attratti da collezioni capaci di durare nel tempo. Ciò grazie a capi comodi, funzionali e soprattutto rispettosi dell’ambiente. È su quest’ultima importante caratteristica che intendiamo lavorare e soffermarci. Il coronavirus non ci ha fermato. Ci ha dato invece l’occasione di analizzare il brand, i modelli e nuovi mercati che possiamo raggiungere grazie ai nostri punti di forza: design, made in Italy ed artigianalità. Il 2021 si prefigura un nuovo punto di partenza. (art)

Leggi anche: