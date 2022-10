Nel primo semestre Piquadro fattura 80,2 milioni: meglio del 2019

La pandemia è alle spalle. Nel primo semestre Piquadro ha messo a bilancio 80,2 milioni di euro di ricavi. Il fatturato del periodo aprile-settembre (esercizio 2022-2023) migliora i 78 milioni dell’analogo semestre 2019. L’azienda ha intrapreso anche nuove iniziative per allungare la durabilità dei prodotti. E ha annunciato che diventerà carbon neutral entro fine anno.

Il fatturato consolidato

Nel primo semestre Piquadro registra un fatturato consolidato in aumento del 26% rispetto all’anno scorso. A livello di singoli marchi, il brand Piquadro cresce del 25% e supera i 35 milioni. The Bridge mette a segno il +34% sfiorando i 15 milioni, mentre Maison Lancel, con 30 milioni di euro, è in crescita del 23%. Il gruppo apre il 18 ottobre uno store Piquadro/The Bridge in via due Macelli a Roma. Le vetrine andranno a sostenere il mercato interno, che per il gruppo vale poco meno della metà del fatturato complessivo. Il mercato italiano è cresciuto del 23,4% su base annua, anche grazie al contributo degli acquisti compiuti dai turisti stranieri. Il gruppo intende diventare carbon neutral entro fine anno. Come si legge su Fashion Network, in cantiere c’è anche l’estensione da 2 a 3 anni del programma di garanzia e del servizio di riparazione fuori garanzia. (mv)

