Chi non accelera, è perduto

Tutti parlano di ripresa. Tutti sperano che il 2018 ne determini il consolidamento. Comunque vada, il nuovo anno pone un imperativo: accettare la sfida dell’accelerazione. Dopo un 2017 che ha riacceso la luce e che vi raccontiamo in 12 parole, arriva una stagione in cui, per vincere, non basta essere i più bravi. Bisogna essere i più veloci. Per noi, la parola chiave del 2018 è: accelerazione.

