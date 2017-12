SCOPRI

COVER STORY | CHI NON ACCELERA, È PERDUTO

2018 X 1

Tutti parlano di ripresa. Tutti sperano che il 2018 ne determini il consolidamento. Comunque vada, il nuovo anno pone un imperativo: accettare la sfida dell’accelerazione. Dopo un 2017 che ha riacceso la luce e che vi raccontiamo in 12 parole, arriva una stagione in cui, per vincere, non basta essere i più bravi. Bisogna essere i più veloci.

2017 X 12

Dalla A di Acquisizione alla T di Trasparenza. Il 2017 è stato un anno ricco di contenuti, conferme, sorprese. L’abbiamo sintetizzato in 12 parole chiave.

GLI ALTRI SERVIZI

Le cose come stanno

Brand esteri che comunicano tanto, ma fanno poco. Associazioni ambientaliste che sparano nel mucchio. La filiera italiana che eccelle, ma non sa raccontarsi. Claudio Marenzi, presidente Confindustria Moda, unisce il fashion system nella guerra della comunicazione.

Il divano va

Positivo il mercato italiano, rassicurante quello statunitense, in ripartenza quello russo. La seduta in pelle chiude un buon 2017 e guarda con ottimismo al 2018. Natuzzi soffre: tutta colpa del “mancato coordinamento”.

Le tariffe della discordia

L’assemblea di Acque del Chiampo, società che gestisce l’impianto di depurazione di Arzignano (131 utenti industriali), ha approvato l’incremento delle tariffe. La concia vicengtina commenta. Acque del Chiampo risponde.

60 anni di Settebello

Prende il nome da un treno e viaggia spedita seguendo il binario dell’innovazione, della sostenibilità, della qualità. La conceria toscana si racconta e, celebrando il proprio anniversario, guarda al futuro.

La moda s’aspetta dal 2018 un’annata d’oro

A differenza degli omologhi report di altri centri studi, quello di McKinsey per Business of Fashion si distingue su almeno due elementi. Innanzitutto è previsionale: non si concentra sui bilanci già redatti, ma interroga gli addetti ai lavori (in questo caso 500 aziende e 230 esperti) sulle loro sensazioni per il futuro. In seconda battuta non si limita al lusso, ma allarga il respiro anche agli altri segmenti.

LE RUBRICHE

Il caso della settimana – Razionalità e mercato

Ipse dixit – Italiani: sena di voi il lusso non esiste

Pop Up – A volte ritornano

Yesterday is Here – Tratto da LaConceria 9 dicembre 1950

Tra le righe – Contrordine indiano: il bestiame si può vendere. Anzi no

Turchia – Scusate, il dazio era sbagliato

Portogallo – L’odore della desolforazione

Zimbabwe – La conceria di Bata

La situazione e le quotazioni in Italia e nel mondo