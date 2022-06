La forza del classico. Non è necessario inseguire i trend del momento per affermare un prodotto. Lo dimostra il successo del brand bolognese Biagini, che da oltre 50 anni punta tutto su pellami pregiati e minuziose lavorazioni per la creazione di accessori senza tempo. Ha fondato il marchio nel 1968 Silvano Biagini. Lo ha poi…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI