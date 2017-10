Pelletteria per Save the Children: Gabriela Hearst lancia vendita speciale su Net-a-Porter a favore dei bambini in Kenya

Una serie di accessori in pelle firmati Gabriela Hearst sono in vendita da ieri, per una sola settimana, sul portale Net-a-Porter con un solo, preciso scopo: sostenere Save the Children contribuendo alla donazione di 600.000 dollari da investire in progetti a sostegno di bambini che rischiamo di morire di fame in Kenya. “Venti milioni di persone soffrono per la mancanza di cibo e acqua in Africa Orientale. Questa è una statistica allarmante, ancor più aggravata dal fatto che l’amministrazione Trump continua a negare la crescente evidenza del cambiamento climatico che provoca siccità che diventeranno sempre più lunghe e più severe in futuro”, ha dichiarato la designer alla rivista Vogue a seguito della sua visita a Turkana, in Kenya, insieme a Save the Children. (mvg)