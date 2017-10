Pelletteria che vuole crescere: le diverse strategie di ST Dupont, Valentino Orlandi e Pop Bag

Export e mercati. Brand e prodotto. Obiettivo: crescere. La storica pelletteria ST Dupont (145 anni di attività) punta sul prodotto e ripropone l’iconico modello Bogie Bag (foto a sinistra) in canvas e pelle realizzata dall’azienda per Humphrey Bogart. Valentino Orlandi (foto a destra) investe su mercati, scarpe e rilancio del brand di seconda fascia LCM-La Cristina Mode. Medio Oriente, Cina e Giappone sono le piazze di maggior sell out del brand che vanta ottime performance dalla Nigeria. L’azienda ha avviato un piano di aperture in franchising soprattutto in Cina e Medio Oriente e ha ampliato la collezione di calzature, la cui produzione è ripartita 5 anni fa. Franchising (in Italia e all’estero) per Pop Bag (foto al centro), brand di proprietà cinese (Jacky&Celine), che prevede di chiudere il 2017 con 3,5 milioni di euro di fatturato: +35% rispetto al 2016. Borse e accessori sono made in Italy, ma da questa stagione “ci sono anche linee prodotte in Cina perché – spiegano dall’azienda – il mercato italiano ed europeo ci ha chiesto degli accessori entry price per acquisire una clientela che non poteva permettersi altri prodotti” ha dichiarato l’export manager dell’azienda Roberto Guelfi a Fashion Network. (mv)