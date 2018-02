Rotta verso i 35 milioni di fatturato: la ricetta di Bisonte per far crescere il business

Nel 2017 i ricavi sono stati pari a 27 milioni (cioè in crescita del 27% sui 20 milioni del 2016, come già annunciato). Ma ora Bisonte, brand fiorentino della pelletteria, pone gli obiettivi per il 2018. E lo fa per bocca di Sofia Cucchi, da poco più di un anno ceo dell’azienda, che in un’intervista ad Affari & Finanza colloca a oltre 35 milioni l’obiettivo di fatturato da raggiungere al termine dell’anno in corso. Qual è la strategia? Bisonte conta di strutturare la distribuzione. Il retail diretto, da cui ora proviene il 19% del giro d’affari, si arricchirà di nuovi monomarca “a Parigi, Hong Kong, New York e Londra”. In parallelo seguirà lo sviluppo delle presenze nei multibrand, che oggi sono 243 e che dovrebbero raddoppiare in tre anni. Infine c’è la crescita del canale digitale, da portare a una quota “compresa tra il 5 e il 10%” del fatturato.