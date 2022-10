Vuitton, una pelletteria da 400 addetti a Pontassieve entro 3 anni

Nuovo investimento di LVMH in Toscana. Louis Vuitton sarebbe pronto a realizzare una pelletteria da 400 addetti a Pontassieve (Firenze), in località Le Sieci. Secondo le indiscrezioni dovrebbe essere pronta tra 2 o 3 anni. In attesa della nuova fabbrica, le fasi di prototipia e sviluppo prodotto e ricerca della griffe saranno sempre svolte a Reggello.

Una pelletteria da 400 addetti a Pontassieve

Appena il tempo di inaugurare la pelletteria Fendi a Bagno a Ripoli, che LVMH prepara il bis. Secondo quanto riporta La Nazione, Louis Vuitton avrebbe un accordo preliminare per l’acquisto dei terreni posseduti dalla famiglia Frescobaldi. Accordo che verosimilmente si concretizzerà quando LVMH avrà tutte le autorizzazioni per realizzare il nuovo sito in località Le Sieci. Chissà se poi Bernard Arnault, a capo di LVMH, si fermerà qui. O andrà avanti con gli investimenti.

La mappa della produzione LVMH

Se Dior è presente a Scandicci, gli altri brand LVMH hanno deciso di investire sempre in Toscana. Ma in altre località. Givenchy è a Ponte a Ema, Céline ha aperto nel 2019 a Radda in Chianti e di recente Fendi a Bagno a Ripoli. Il nuovo investimento testimonia, se ancora ce ne fosse il bisogno, l’ascesa della pelletteria e la centralità della Toscana nella produzione di borse. (mv)

