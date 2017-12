I sorrisi di Laura Biagiotti (che punta sugli accessori). I dolori di ST Dupont: “Colpa della Cina”

Laura Biagiotti (a destra) chiude il 2017 in positivo e con il sorriso in vista del nuovo anno. Ieri in occasione dell’inaugurazione della nuova boutique di via Belsiana 57 a Roma, Lavinia Biagiotti Cigna ha spiegato che il Gruppo chiuderà l’anno con un fatturato di circa 90 milioni di euro. I dati dovranno essere confermati durante la prossima seduta del CdA, ma l’impressione è che nel 2017 il giro d’affari sia stato molto positivo. Obiettivi per il 2018? Continuare a crescere, puntando su export e, soprattutto, accessori. Chiude invece in rosso il primo semestre del produttore francese di accessori di lusso e pelletteria ST Dupont (a sinistra). La perdita netta nei primi sei mesi si è attestata, come ha comunicato la stessa azienda, a 2,6 milioni di euro (un anno prima erano stati 2,5). In calo anche il fatturato, che scende del 19,3% a 25,1 milioni di euro. A pesare sulla contrazione delle vendite sarebbe stato soprattutto “il cambiamento nella modalità di distribuzione in Cina”, Paese nel quale il marchio avrebbe dovuto fare anche i conti con “un effetto sfavorevole dei tassi di cambio pari a un -1,1%” a causa dell'”evoluzione delle valute asiatiche”.