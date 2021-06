Thun entra nella pelletteria: borse e accessori con BRB Licensing

Thun entra nella pelletteria. Il brand altoatesino sta per lanciare (esordio: 30 luglio 2021) la sua prima collezione di borse e piccoli accessori in pelle realizzate con BRB Licensing. In altre parole, l’azienda nata dall’esperienza della bolognese Redwall che, negli anni Settanta, ha acquisito e sviluppato il marchio Borbonese.

Thun entra nella pelletteria

Thun è il brand di punta del nuovo gruppo Lenet. BRB Licensing è una società specializzata nella pelletteria di alta gamma di proprietà di Cofinvest. Insieme, hanno annunciato la partnership che darà vita a due collezioni annuali di accessori in pelle a partire dalla prossima stagione autunno-inverno 2021–22. Gli artigiani e i designer di BRB realizzeranno le collezioni per Thun, riprendendo in chiave moderna l’inconfondibile stile del marchio altoatesino che nasce negli anni Cinquanta da un’idea di Lene Thun.

I commenti

“Questa nuova collaborazione – afferma Francesco Spanedda, General Manager Gift&Home Decor Thun-Lenet Group – conferma il nostro percorso di crescita nei segmenti di prestigio dedicati al mondo della persona, in particolare alla donna. E rafforza il nostro posizionamento come brand di riferimento non solo nell’ambito del regalo di qualità, ma anche nel segmento moda, permettendoci di conquistare nuovi target”. “Considero Thun una delle realtà migliori e di successo nell’ambito lifestyle in Italia. Sono sicuro che, grazie al contributo delle nostre specifiche competenze, potremo offrire una nuova opportunità di business al marchio altoatesino, rispettandone la brand equity” commenta Alessandro Pescara, CEO di BRB Licensing.

