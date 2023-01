Tod’s investe 15 milioni di euro per una pelletteria a Pontassieve

Tod’s investe 15 milioni di euro per una nuova pelletteria. Sorgerà a Pontassieve (Firenze), in località Le Sieci. Vale a dire in una location molto vicina a quella dove il “socio” Louis Vuitton realizzerà la sua pelletteria. A regime lo stabilimento Tod’s dovrebbe ospitare circa 200-250 dipendenti: 150 che ora lavorano nell’ex pelletteria Il Veliero di Pontassieve, più nuove assunzioni. L’obiettivo è quello di far fronte al boom di domanda che ha coinvolto anche il gruppo guidato dai fratelli Diego e Andrea Della Valle.

Il progetto Tod’s parte da lontano. Già nel 2009 era emersa la volontà del gruppo italiano del lusso di costruire una pelletteria a Pontassieve. Fu acquistato il terreno, il comune eseguì la revisione del regolamento urbanistico ma poi l’investimento fu congelato. Ci fu un ritorno di fiamma nel 2014, ma ora sembra essere arrivato davvero il momento propizio. Il progetto iniziale, come scriveva La Nazione nel 2014, prevedeva la costruzione di un nuovo stabilimento di circa 4.500 metri quadrati.

Secondo Il Sole 24 Ore (che quantifica in 15 milioni il valore dell’investimento) il gruppo marchigiano sta avviando in questi giorni la costruzione della nuova pelletteria. Si estenderà su oltre 10.000 metri quadrati, divisi in due edifici. Sorgerà nelle immediate vicinanze dal sito produttivo di borse che sta progettando il socio Bernard Arnault per Louis Vuitton. Delphine, riconducibile alla famiglia Arnault, che guida LVMH, ha una quota di partecipazione del 10% nel capitale del gruppo Tod’s.

Tod’s possedeva in Toscana una sede con 150 addetti a Vallina, nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze). Lavoratori che ora si trovano a Pontassieve nell’ex pelletteria Il Veliero. E che si trasferiranno nel nuovo fabbricato industriale insieme a nuove previste assunzioni. (mv)

