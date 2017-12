Trussardi vede bianconero: la griffe lancia una capsule collection di accessori insieme alla Juventus

La moda nel pallone. Trussardi rinnova il suo rapporto con la Juventus, lanciando una capsule collection di accessori in edizione limitata. Oltre alla creazione di un outfit formale per i giocatori del club bianconero, saranno a disposizione di tifosi e appassionati della squadra sei accessori definiti “complementari”, realizzati con materiali pregiati e tecniche di lavorazione sofisticate. La capsule collection bianconera è composta da due zaini (uno a due tasche più capiente, l’altro più compatto e minimal), un portafoglio in pelle, una cravatta jacquard in seta pura, una cintura e un trolley “a misura di trasferte”. Tutti gli oggetti, personalizzati dal doppio logo Trussardi-Juventus, sono in vendita sul sito Trussardi.com, presso la Boutique Trussardi Piazza della Scala e sul portale web della Juventus.