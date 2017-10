11 anni di lavori, 8 piani, 800 corner per “ospitare gli stessi visitatori del Louvre”: Rinascente apre a Roma

Ha aperto sabato scorso a Roma, in via del Tritone, la nuova Rinascente. Ci sono voluti undici anni (1.850 giorni di cantiere) per aprire il mall di 8 piani e 15.000 metri quadri, che dà lavoro a 650 persone e propone le collezioni di oltre 800 brand. Un investimento da 250 milioni di euro, 200 messi sul tavolo dalla proprietà della storica insegna italiana, la società tailandese Central Group, e 50 da parte dei brand per avere a disposizione uno spazio esclusivo. “Ci aspettiamo una resa al metro quadro simile a quella di Rinascente Duomo (20.000 euro, record per il settore), con 8 milioni di visitatori l’anno, gli stessi del Louvre” ha detto l’ad Pierluigi Cocchini. All’interno del nuovo mall c’è la terza boutique romana di Louis Vuitton (alta 6 metri, il doppio di tutte le altre) che ha esposto un modello dell’iconico stivaletto Star Trail realizzato in edizione limitata in un inedito blu notte in esclusiva per Rinascente. La calzatura è confezionata da Manufacture de Souliers Louis Vuitton di Fiesso d’Artico in provincia di Venezia. C’è Giuseppe Zanotti con due corner: al secondo piano, dedicato agli uomini e al quarto piano riservato alle donne. Gucci ha uno spazio rosa shocking e un pavimento in mosaico. Prada che fa il suo esordio in Rinascente ospitando una collezione esclusiva di pelletteria e accessori uomo/donna. Da Church’s spiccano le sedute rivestite in pelle rossa. Valentino è presente con ben 4 corner: accessori donna, uomo, abbigliamento donna e shoes. (mv)