Bernard Arnault boccia i competitor che utilizzano il mercato parallelo per alzare il fatturato e condanna i daigou. “Combattiamo – dice il patron del gruppo LVMH (nella foto) – contro le cosiddette esportazioni parallele. Alcuni dei nostri colleghi pur di generare entrate non esitano a fare affari con rivenditori che acquistano prodotti all’estero per poi…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI