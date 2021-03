BasicNet rinuncia a Corneliani, mentre OVS rianima Stefanel

BasicNet rinuncia a Corneliani, OVS riavvia Stefanel. Sono gli aggiornamenti aperti dai due fronti del retail italiano. Si complica il salvataggio di Corneliani: il maggior interessato all’acquisto, il gruppo che già gestisce Kappa e K-Way, ha ritirato la sua offerta che, tra l’altro, riguardava solo il marchio e i negozi e non la produzione. A partire da oggi mercoledì 3 marzo, intanto, OVS riaprirà gradualmente i 23 negozi Stefanel: un centinaio di dipendenti torneranno al lavoro.

BasicNet rinuncia a Corneliani

“Non siamo riusciti a trovare la soluzione complessiva per Corneliani, ma senza rimpianti perché ce l’abbiamo messa veramente tutta – spiega Marco Boglione, patron di BasicNet –. I tempi strettissimi, il regime di pandemia e l’estrema complessità del mercato, nel mezzo di una procedura concorsuale, sono stati i più grandi nemici anche per la ricerca dei partner industriali e finanziari necessari all’operazione. La non garanzia di continuità commerciale ci ha impedito di poter andare oltre”. La Gazzetta di Mantova rivela l’interesse di Rodexia, società estone con sede a Malta. Per il momento la palla passa al MiSE. I sindacati, in mancanza di un investitore, chiedono che per Corneliani si apra la procedura di amministrazione straordinaria e che arrivino i 10 milioni di euro pubblici promessi da mesi.

Passaggio di proprietà

Lunedì primo marzo è stato finalizzato il passaggio di proprietà di Stefanel al gruppo OVS. La nuova proprietà intende riaprire i 23 negozi del marchio. La prima apertura, scrive Il Sole 24 Ore, è quella dello store di Venezia in programma oggi 3 marzo. La riapertura dei punti vendita è la prima mossa di OVS per rilanciare il brand, in base ad un piano di crescita già elaborato. I prodotti in vendita nei 23 negozi saranno quelli dell’ultima collezione sviluppata dalla precedente gestione. In una nota riportata da Treviso Today, OVS fa sapere di essere “al lavoro sullo sviluppo del nuovo prodotto, che si troverà nei negozi a partire dalla futura stagione autunno inverno 2021”. Con la ripresa del retail quasi 100 dipendenti ex Stefanel torneranno al lavoro. (mv)

Leggi anche: