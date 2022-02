Da Milano a Venezia, le griffe puntano (anche) sul retail fisico

Chanel investe a Milano, OTB a Venezia. Le griffe anticipano il ritorno dei viaggi e dello shopping turistico e puntano sul retail. Alla fine del 2021, in Galleria Vittorio Emanuele a Milano hanno aperto 3 nuovi negozi. Nell’ordine: Fendi, Fratelli Rossetti e Santoni. Next opening anche per Armani, mentre fioccano le battaglie legali per gli spazi commerciali. Intanto, Renzo Rosso con OTB dà un segnale di rinascita per Venezia. In altre parole, aprirà un negozio Marni in Piazza San Marco.

Le griffe e Milano

Gli spazi vuoti di qualche mese fa iniziano a riempirsi in Galleria Vittorio Emanuele. Sono arrivati Fendi, Fratelli Rossetti e Santoni. E sta per arrivare anche Armani. Secondo quanto riporta Il Giorno, tra Natale e Capodanno gli affari non sarebbero andati male, mentre dopo l’Epifania ci sarebbe stato un crollo di clienti causa Omicron. Ma tutto non ciò non preoccupa Chanel che ha investito su Milano con due vetrine per 18 anni. La prima in Galleria Vittorio Emanuele II, la seconda all’interno dell’ex Albergo Diurno Cobianchi. Prezzo: 1,3 milioni annui che diventeranno 1,8 per la realizzazione della ristrutturazione dell’ex Cobianchi.

Battaglia legale

La data di apertura, però, non è fissata e potrebbe essere rallentata dalla battaglia legale avviata da Damiani. Come scrive il Corriere della Sera, il marchio di gioielleria si era aggiudicato gli spazi dell’ex Diurno, che, però, sono andati a Chanel su decisione del TAR. L’iter legale sarebbe ancora lontano dalla conclusione e potrebbe riservare nuove sorprese.

OTB porta Marni a Venezia

Renzo Rosso, intanto, dà un segnale per la rinascita commerciale di Venezia acquistando da un privato un immobile di 80 metri quadrati, su due piani, in Piazza San Marco. Costo: 9 milioni di euro. Prima dell’arrivo della pandemia, ospitava il negozio Pauly, specializzato in vetri di Murano. La Nuova Venezia scrive che, secondo indiscrezioni, OTB sarebbe intenzionato ad aprire uno store del marchio Marni. (mv)

