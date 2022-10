E alla fine Amazon (pur per vie traverse) è arrivato alle griffe

Amazon è arrivato alle griffe, anche se dalla porta secondaria. Il portale di e-commerce sigla la collaborazione con il rivenditore di seconda mano WGACA-What Goes Around Comes Around. E, così, approda nella rivendita di borse di lusso usate. Secondo quanto scrive WWD, nei prossimi due mesi saranno disponibili oltre 2.000 borse, oltre a piccoli accessori e gioielli selezionati. Ora Amazon sta immagazzinando ciò che WGACA considera bestseller. Ad esempio la borsa con patta di Chanel, Louis Vuitton Monogram, le tote in pelle saffiano di Prada, insieme alle borse Birkin e Kelly.

Secondo gli analisti la partnership può portare beneficio a entrambe le aziende coinvolte. WGACA ha la possibilità di ampliare la base di clienti. Amazon ottiene prodotti che da anni cerca di ottenere, insieme ad un partner solido per l’autenticazione dei prodotti di lusso usati. “Ampliamo continuamente la nostra offerta di prodotti – commenta il presidente di Amazon Fashion, Muge Erdirik Dogan –. I nostri clienti, in particolare i clienti Millennial e Gen Z, hanno condiviso il loro interesse per il vintage e il lusso pre-loved”. (mv)

Foto da WCAGA

