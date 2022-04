Fioccano miliardi: l’ipotesi di due mega deal scuote il retail

Retail in fermento: due mega deal sono alle porte. Il primo: le società che possiedono JC Penney hanno offerto 8,6 miliardi di dollari per Kohl’s. Il secondo: ABG – Authentic Brands Group starebbe valutando un’offerta per acquisire il marchio inglese Ted Baker.

Il primo di due mega deal

I proprietari di JC Penney sarebbero disposti a sborsare fino a 8,6 miliardi di dollari pur di assicurarsi il concorrente Kohl’s, come scrive The New York Post. Simon Property Group e Brookfield Asset Management avrebbero, infatti, offerto 68 dollari per azione. Kohl’s ha detto che a marzo Goldman Sachs, incaricata di valutare le offerte, aveva parlato con più di 20 potenziali acquirenti e che ha rispedito al mittente un’offerta da 64 dollari per azione. Kohl’s è la più grande catena di grandi magazzini degli Stati Uniti, con 1.162 punti vendita.

Il secondo riguarda Ted Baker

Un altro mega deal potrebbe arrivare con la vendita di Ted Baker. Tra i potenziali acquirenti del marchio britannico, che gestisce quasi 400 punti vendita in tutto il mondo, ci sarebbe l’impero delle licenze USA, ABG – Authentic Brands Group. Secondo quanto riferisce Sky News, ABG potrebbe presentare un’offerta formale per rilevare Ted Baker che ha registrato una crescita delle vendite del 35% nel 2021. All’inizio di aprile, Ted Baker ha dichiarato pubblicamente di aver avviato una procedura per dichiararsi in vendita. E ha affermato di aver ricevuto 2 proposte non vincolanti non richieste. (mv)

