Le flash sales funzionano: il bilancio 2020 di Veepee lo conferma

Le flash sales funzionano anche in Italia. Lo provano i numeri comunicati da Veepee: nel 2020 sul suo canale si sono venduti 600.000 articoli luxury, il doppio dell’anno precedente. La piattaforma di flash sales vanta 66 milioni di clienti, di cui 12 milioni in Italia, e un traffico giornaliero di 4,5 milioni di visitatori unici, per il 79% mobile oriented. Veepee si adegua alle esigenze del mercato lanciando nuovi servizi.

Flash sales funzionano

La clientela italiana che ha fatto shopping di lusso su Veepee è per due terzi femminile. A proposito della piramide d’età, per un terzo si tratta di Millennials. Cosa ha fatto Veepee per promuovere le vendite? Ha creato “un contesto premium”, con esposizione limitata nel tempo di prodotti selezionati in una quantità determinata rispetto alla brand identity. Ha consentito, inoltre, l’accesso alle vendite a una clientela selezionata. “Ogni vendita è uno shop unico, un canale personalizzato e uno spazio esclusivo che risponde alle esigenze di chi copra e ai suoi codici di comunicazione”, afferma Andrea Scarano, country manager di Veepee Italia.

I nuovi servizi

Veepee lavora a nuovi servizi. Inshop, ad esempio, facilita la collocazione dell’invenduto permettendo ai brand di collegare i prodotti disponibili nei negozi fisici, con una gestione integrata dello stock in tempo reale. Brandsplace è un marketplace gestito dai marchi che possono avvalersi della customer base di Veepee. Inoltre con l’obiettivo second hand ha lanciato in Francia Re-turn e Re-cycle, con l’intento di portarli presto anche in Italia. Con Re-cycle, gli utenti hanno la possibilità di rendere dei prodotti usati del brand, in cambio di un voucher da utilizzare per un nuovo acquisto nei negozi fisici o online dello stesso marchio. Re-turn, invece, è un servizio volto alla gestione dei resi attraverso una piattaforma dedicata, che consente la rivendita dei prodotti direttamente tra gli utenti con uno sconto aggiuntivo offerto da Veepee, così da evitare di generare flussi logistici addizionali. (mv)

Leggi anche: