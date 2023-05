Le PMI del medio, “vasi di coccio tra il lusso e il fast fashion”

Ascoltando le testimonianze degli imprenditori del medio, torna alla memoria la figura retorica di Alessandro Manzoni: stanno come “vasi di coccio tra vasi di ferro”. Sono vulnerabili, cioè, nella stretta di chi gode di posizioni di maggiore forza: i giganti del lusso, guardando all’alto, e quelli del fast fashion, guardando al basso. Dalle pagine de La Conceria 5 – 2023 (Medio) è Lello Caldarelli, CEO di Antony Morato, a spiegare la sfida che attende i player del segmento: “Riuscire a catturare quei clienti che prima acquistavano prodotti di fascia più alta della nostra e che, per effetto della situazione congiunturale, mettono piede su un segmento più basso senza voler rinunciare alla qualità del prodotto”.

Come “vasi di coccio”

L’ultimo numero del mensile, dicevamo, è dedicato al medio: inteso come segmento, ma anche come dimensioni aziendali. Nell’articolo “Come un vaso di coccio” ascoltiamo le testimonianze di imprenditori, retailer e manifatturieri, a contatto con il pubblico finale. Intervengono anche Daniele Raccah, CEO di Dan John, Ermanno e Alessandro Gaetani di Anna Virgili ed Elvio Silvagni di Valleverde. Alessandro Olivetti di Tamaris, poi, offre lo spaccato sul difficile momento del mercato tedesco.

