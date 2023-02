M&A interrotti: OVS lascia Coin, in discussione YNAP a Farfetch

In Italia OVS non prende, ma lascia Coin. Nel Regno Unito l’Antitrust (Competition and Markets Authority, CMA) vuole vederci chiaro sulla cessione di YNAP da Richemont a Farfetch. In particolare, CMA vuole verificare se si configurerebbe una concorrenza sleale. Dunque, un’acquisizione che veniva data come molto probabile è saltata (dopo 8 mesi di trattative) e un’altra che si è di fatto conclusa potrebbe addirittura riaprirsi.

OVS lascia Coin

OVS non si ricomprerà la sua ex casa madre Coin. La fine delle trattative è stata annunciata dalla stessa società guidata da Stefano Beraldo. Il dossier di Coin era approdato sulle scrivanie del gruppo italiano del fast fashion nel giugno 2022. Inizialmente era stata indicata come scadenza novembre 2022, ma poi la trattativa si è protratta fino al nulla di fatto finale di questi giorni. Come mai? OVS ritiene più opportuno (e redditizio per i soci) ridurre il debito. E ciò implica non aggiungerne altro a quello accumulato finora. Ovvero meglio investire per il rilancio di Stefanel (marchio rilevato a fine 2021) e Les Copains (preso nel luglio 2022). Contestualmente alla fine delle trattative, OVS ha dichiarato che nel 2022 il fatturato è cresciuto dell’11% rispetto al 2021, superando 1,5 miliardi di euro (fonte La Repubblica). Il board di Coin, intanto, ha affidato a Marco Marchi, fondatore di Liu Jo, il ruolo di presidente.

Concorrenza sleale?

Per YNAP sono arrivate due brutte notizie in pochi giorni. La prima è la multa da 5,25 milioni di euro che gli è stata recapitata dall’agenzia antitrust italiana a causa di prezzi ingannevoli e della sua politica di reso. La seconda arriva dal Regno Unito. CMA ha avviato un’indagine sulla vendita delle quote di Richemont a Farfetch. Perché, scrive Reuters, vuole vedere se ciò porta a una “sostanziale riduzione” della concorrenza in uno o più mercati in Gran Bretagna. Ed è alla ricerca di commenti da terze parti. L’anno scorso Richemont ha venduto il 51% di YNAP a Farfetch e all’uomo d’affari di Dubai Mohamed Alabbar. Il gigante elvetico si è assicurato il 13% circa di Farfetch. (mv)

