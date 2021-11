Percassi e Rinascente: contro la pandemia, il retail investe

Si combatte la pandemia investendo. Anche nel retail. Anche in Italia. I casi sono quelli di Odissea, il gruppo presieduto da Antonio Percassi, e Rinascente. Entrambi hanno puntato sui negozi fisici, migliorando location e servizi per attirare nuovi clienti e fidelizzarli. Così, nonostante l’assenza dei cinesi faccia male, il 2021 per entrambi si chiude in territori positivi. Conseguenza: gli investimenti proseguiranno anche nei prossimi anni, in attesa del ritorno in massa dei turisti.

Il caso Odissea, holding di Antonio Percassi

Holding Odissea controlla Percassi Retail, Kiko e l’Atalanta Calcio. E “per combattere la pandemia abbiamo accelerato gli investimenti” dice Antonio Percassi a Il Sole 24 Ore. Nel retail i suoi partner si chiamano Nike, Gucci, Saint Laurent, Armani, ma il portafoglio è destinato a crescere. “Nei primi 10 mesi del 2021 i volumi di Odissea sono cresciuti del 28% sul 2019. Vediamo la voglia di tornare a provare i prodotti” dice l’imprenditore illustrando i piani per il futuro. In altre parole: ampliare la rete di 1.100 negozi con altri 400 punti vendita entro il 2023. In questo modo il fatturato crescerà del 50%, superando 1,5 miliardi di euro. “Poi valuteremo se aprire le porte a un partner finanziario o quotarci” conclude Percassi.

Gli investimenti di Rinascente

Pierluigi Cocchini, CEO di Rinascente, ha evidenziato come il 2021 abbia riservato lo stesso numero di giorni di chiusura del 2020. Ma quest’anno si recupererà almeno la metà del 40% di incasso perso l’anno scorso. Anche in questo caso la chiave sono gli investimenti. “Durante il lockdown del 2020 non li abbiamo fermati per gli store di Milano, Torino e Firenze”. Così, “ci siamo trovati pronti a marzo 2021 per accogliere gli stranieri” osserva Cocchini sul quotidiano La Repubblica. I numeri del 2021 acquistano maggior peso considerando l’assenza dei turisti cinesi che rappresentavano la metà del 35% di fatturato generato dagli stranieri. (mv)

Foto Imagoeconomica

Leggi anche: