Tra boom del web e ritorno in store, le mosse dei marchi artigiani

Da ultime sono arrivate le stime di Netcomm, il consorzio del commercio digitale italiano. Alla pandemia ha fatto seguito il boom del web: i marketplace italiani, che già nel 2019 fatturavano 8 miliardi di euro, nel 2020 hanno fatto il +81% e quest’anno puntano alla soglia dei 39 miliardi. Le prospettive migliori per il prossimo futuro vengono dalle possibilità di integrazioni strategiche tra canali proprietari, marketplace italiani e piattaforme multinazionali. La valutazione di Netcomm vede la moda tra i settori più vivaci, ma è trasversale alle categorie merceologiche. Il numero 11 de La Conceria, attualmente in distribuzione, stringe il focus sui marchi artigiani. Lo fa parlando con i fondatori di Mirta, marketplace della moda italiana nato nel 2019 e diventato subito player rilevante del settore. E con Mara Visonà (CEO di Plinio Visonà) ed Elena Gavazzeni (titolare dell’omonimo brand).

Il boom del web e il ritorno in store

Già, perché la pandemia, con le sue restrizioni alla vita sociale, ha cambiato tutto. Ha costretto gli stessi marketplace, ci spiega la co-founder di Mirta Martina Capriotti, a rivedere le proprie strategie. Ha imposto ai marchi che avevano appena iniziato a esplorare le opportunità del web ad accelerare. E a quelli che ancora non vi avevano neanche messo piede a darsi una mossa. Lo scenario, però, sta nuovamente cambiando. L’allentamento delle misure di social distancing ha rivitalizzato il retail fisico. I marchi artigiani devono ora ricalibrare la visione omnicanale. Perché, come ci spiega Mara Visonà, il web “non deve essere la fiammata di un anno, ma il tassello in strategia di lungo periodo Noi, che facciamo un prodotto di estrema qualità e made in Italy, dobbiamo essere molto attenti al nostro posizionamento”.

