Ma quant’è bella l’Italia: aumentano i turisti e, nello shopping tax free, è prima in Europa

A settembre Italia prima destinazione europea dello shopping tax free. Ogni anno arrivano nella Penisola per fare acquisti circa 1,5 milioni di turisti che spendono, in media, 110 euro a testa. In ambito moda, la loro spesa è così suddivisa: 60% per abbigliamento, 17,3% per accessori e pelletteria. Lo rivela la nuova edizione di “Shopping Tourism Italian Monitor”, rapporto di ricerca curato da Risposte Turismo che sarà presentato a Roma venerdì prossimo. Milano (dove il turista spende in media 121 euro), Firenze (45,15 euro) e Roma (77,80 euro) sono, nell’ordine, le mete preferite. Non solo. Quest’anno gli acquisti tax free in Italia sono destinati ad aumentare del 25-27% secondo gli analisti irlandesi di Premier Tax Free. Da ottobre a dicembre, secondo le previsioni della spagnola ForwardKeys, il flusso di turisti crescerà del 10,2%. L’arrivo di coreani, australiani e taiwanesi supererà il 30% in più rispetto al quarto trimestre 2016. Aumenti a doppia cifra anche per turisti USA, Cina e Russia. In flessione invece lo shopping turistico dal Medio Oriente: Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita in particolare. (mv)