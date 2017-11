Quasi 22 miliardi di euro in 24 ore e in tutto il mondo: nuovo record di Alibaba per il Singles’ Day

Record – l’ennesimo – doveva essere. Record è stato. Sono ancora cifre da primato quelle registrate sabato scorso, 11.11, in occasione del Singles’ Day 2017, appuntamento annuale creato nel 2009 dal gigante cinese dell’e-commerce Alibaba, che in 24 ore ha offerto sulle proprie piattaforme web articoli di oltre 140.000 brand a prezzi ribassati. Il controvalore dei prodotti acquistati, non solo da cittadini cinesi, ma da abitanti di oltre 200 Paesi di tutto il mondo, è stato superiore del +39,3% rispetto al Singles’ Day dello scorso anno, ovvero 21,7 miliardi di euro. Appena 3 minuti e un secondo dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato, gli ordini sui siti web Alibaba avevano toccato i 10 miliardi di yuan, battendo il record del 2016, quando tale cifra era stata toccata dopo 7 minuti. L’Ufficio Postale Centrale di Pechino ha fatto sapere che lo scorso sabato sono stati consegnati ben 331 milioni di pacchi, che rappresentano solo una parte degli oltre 850 milioni di confezioni prenotate durante l’11.11, cifra pari a circa il +30% rispetto al 2017. Da parte sua, il concorrente principale del gruppo Alibaba, JD.com, ha fatto segnare 127,1 miliardi di yuan di ordini nel Singles’ Day 2017. Tra gli articoli più venduti, risultano ai primi posti prodotti per salute/bellezza e articoli tecnologici, seguiti (molto da vicino) da borse e scarpe. Nella foto: il ceo di Alibaba, esulta accanto all’attrice Nicole Kidman.