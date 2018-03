Retail USA, Hudson’s Bay (forse) ha cambiato idea: l’acquisizione di Neiman Marcus potrebbe esserci

Riprende quota l’ipotesi secondo la quale il gruppo canadese Hudson’s Bay Co (che controlla Saks Fifth Avenue) sarebbe interessato all’acquisto di Neiman Marcus. Intanto Nordstrom, pur mostrando un buon andamento, registra utili inferiori alle previsioni nell’ultimo trimestre. Il possibile ritorno di fiamma tra Hudson’s Bay e Neiman Marcus (che invece possiede la catena Bergdorf Goodman e il portale MyTheresa) è annunciato da wwd.com che cita il classico “no comment” delle controparti. Per alcuni esperti la fusione è inevitabile, altri invece sostengono che HBC acquisterà solo Saks. HBC e Neiman Marcus avevano intavolato una trattativa all’inizio del 2017. Poi però non c’è stato il closing, probabilmente a causa della difficile situazione del reatil americano che ha inciso sui conti di entrambi i gruppi. Ora la situazione finanziaria di Hudson’s Bay è migliore. Neiman Marcus, invece ha registrato un aumento delle vendite nel primo trimestre 2018 del 14%, ma ha aumentato le perdite dell’11% a 26,2 milioni di dollari oltre al peso di 4,4 miliardi di dollari di debiti a lungo termine. (mv)