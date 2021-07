Road to China: il piano di Gianvito Rossi per crescere a Pechino

Road to China. Gianvito Rossi è già un marchio di successo nella Repubblica Popolare. Soprattutto tra le giovani consumatrici che si affidano al lusso non per omologarsi, ma per distinguersi. Quelle, cioè, che “non vogliono acquistare i prodotti più hot del momento – conferma lo stesso Gianvito Rossi –, ma articoli di nicchia“. Il designer romagnolo, ora, ha una strategia di espansione mirata al mercato cinese.

La forza della nicchia

Secondo Gianvito Rossi, le giovani donne cinesi puntano a beni di valore con un patrimonio di artigianalità e qualità. E questo sta aiutando molti brand di nicchia a emergere. Vanessa Wu, business director di Gusto Luxe Europe, cita al Jing Daily Maison Margiela, Bottega Veneta e Acne Studios tra i marchi molto forti sul mercato in questo momento. Allo stesso tempo godono del magic moment anche brand di nicchia come Gianvito Rossi, Rene Caovilla, Aquazzura e Nicholas Kirkwood.

Road to China

Sempre al Jing Daily, Gianvito Rossi spiega che la crescita del proprio brand è strettamente legata alle prestazioni nel mercato cinese. Per questo ha pianificato investimenti per aprire nuovi negozi, oltre a quello già esistente a Pechino. “La Cina è uno dei mercati di riferimento per il mondo del lusso – commenta –. È un tassello importante anche nell’ottica di una completa presenza globale del marchio. Non vedo l’ora di essere personalmente in Cina per incontrare i clienti”. Alla strategie di negozi fisici, Rossi affianca quella digitale. “Saremo presto disponibili sulle principali piattaforme cinesi di e-commerce – continua –. Sappiamo quanto siano importanti. Tuttavia, dovrebbero anche concentrarsi sull’aggiunta di valori intrinseci al servizio”. (mv)

Leggi anche: