La luce in fondo al tunnel: in Italia aprono 190 nuovi negozi moda

In Italia il retail va meglio del previsto. Almeno secondo i dati raccolti tra i propri associati dal Centro Studi Retail Confimprese. Alla fine del 2021 gli associati avranno aperto 828 punti vendita, di cui 190 nuovi negozi moda. Le aperture complessive valgono il +8% rispetto al numero di negozi attuale e migliorano le previsioni di Confimprese di marzo.

190 nuovi negozi moda

Nel corso del 2021, dicevamo, gli associati Confimprese apriranno 828 nuovi punti vendita. Il settore con il maggior numero di aperture previste è quello dell’abbigliamento/accessori con 190 punti vendita. A livello geografico, oltre la metà dei retailer (60%) elegge la Lombardia come regione preferita per le aperture. Centri commerciali e poi le vie dello shopping delle grandi città sono le location preferite.

Rallentamento delle chiusure

Anche le chiusure rallentano. Dalle 428 prospettate alla fine di marzo 2021, ora le aziende ne dichiarano 255 entro il 2021. Chiusure che per il 60% sono avvenute nella prima metà del 2021 e dovrebbero rallentare nel secondo semestre. Nello specifico, la categoria abbigliamento/accessori è al secondo posto con il 3%. Chiusure che solo un terzo dei retailer attribuisce alla pandemia. Per la maggior parte (35%) la motivazione è da ricercare nella razionalizzazione del retail in corso da anni. Uno su cinque dichiara invece l’eccessiva onerosità della location. (mv)

