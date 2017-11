I Freiberg Leather Days hanno bisogno di idee, ricerche, competenze: aperta la Call X Papers 2018

Quest’anno hanno fatto un “salto” oltre confine, in Olanda. Nel 2018, il 13 e 14 giugno, tornano a casa. E hanno bisogno di idee innovative di cui parlare. I Freiberg Leather Days lanciano a tutti i ricercatori impegnati nel settore della pelle e della concia la Call X Papers 2018. FILK (l’istituto tedesco di formazione e ricerca conciaria) insieme a VGCT (l’associazione nazionale di categoria) segnalano di aver già cooptato per l’evento un interessante numero di relatori, ma rimangono in attesa di “nuove proposte, idee, competenze, studi e ricerche nel campo della concia, della tecnologia applicata alla pelle” e a tutto quanto sia attinente al settore sotto il profilo innovativo. Per proporre la propria candidatura è sufficiente accedere al portale FILK e seguire le relative istruzioni.