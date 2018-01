Russia, protezionismo invano: il patrimonio bovino cala, ma aumenta l’import di carne

LA CONCIA ITALIANA È COMPLICE DELLA DEFORESTAZIONE DELL’AMAZZONIA? FALSO! I MATERIALI ALTERNATIVI SONO ECOPELLE? FALSO! IL CUOIO NON È ECOLOGICO? FALSO! UNA MOLTITUDINE DI FAKE NEWS ASSEDIA LA PELLE. MA LE BUFALE NON SUPERANO LA PROVA DEL FACT CHECKING. UNA GUIDA PER RISTABILIRE LA VERITÀ