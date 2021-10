Cosa ci ricorderemo delle sfilate di Parigi? Abbiamo selezionato i cinque “best of leather” che hanno segnato la fashion week francese appena conclusa. Cinque linee guida per la prossima stagione Primavera-Estate 2022 che vedono protagonista la pelle e la confermano come elemento base di quello che possiamo, senza ombra di dubbio, definire lusso assoluto. 1…

