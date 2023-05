Le Cruise Collection 2024 fanno il giro del mondo per catturare culture e ispirazioni diverse. Dior in Messico, Gucci in Corea del Sud, Chanel in California e Versace in collaborazione con Dua Lipa a Cannes. I tempi della moda sono volubili, le stagioni si frazionano e le colab moltiplicano le proposte. Le collezioni Resort si…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI