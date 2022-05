Dai cuissardes alle geometrie, i trend topic di Gucci Cosmogonie

Stivali cuissardes in pelle dai diversi colori, borse da indossare anche allacciate sulla parte superiore del braccio e tanta geometria sui soprabiti in pelle. C’è anche questo in Gucci Cosmogonie. Alessandro Michele ha presentato la super collezione, in vendita tra sei mesi nelle boutique del marchio, il 16 maggio con uno spettacolo unico a Castel del Monte.

I trend topic di Gucci Cosmogonie

Michele ha scelto la fortezza ottagonale voluta da Federico II di Svevia in Puglia, esempio di perfezione architettonica autentica, per dare vita alla sua sfilata-evento. Vi hanno preso parte celebrità provenienti da tutto il mondo, da Dakota Jhonson a Lana Del Rey. Passando per i nostri vip come Måneskin, Emma Marrone e Alessandro Borghi, testimonial di lungo corso della maison del gruppo Kering. L’evento ha davvero permesso ai 350 invitati, nonché alle migliaia di persone collegate in streaming, di sognare in un luogo che è in eterna connessione tra cielo e terra.

La collezione

Cosmogonie è una collezione che gioca con il tempo e lo spazio. Accanto alle castellane 4.0 in chiffon con ampie gorgiere e abiti trapuntati di stelle, ci sono gli uomini con moderne cappe in lurex, sandali e stivali, veri guerrieri urbani. Ma, come avrebbe fatto Federico II di Svevia, sempre connesso con l’alterità e le cose nuove del suo tempo, lo stilista ha portato in passerella anche le suggestioni dagli anni ’30 e ’40 del ‘900. Bianco e nero mixati negli abiti e nelle calzature, accenti di colore improvvisi e declinati naturalmente anche in pelle. Cosmogonie è anche completi in jeans e trasparenze, giacche over e tubini: si può scegliere quello che si vuole in questa collezione. Una costellazione di idee per un lusso alternativo, libera come le stelle del firmamento proiettate su Castel del Monte. (aa)

