Eventi fisici e non solo: al via la Milano Fashion Week

La Milano Fashion Week torna in presenza. È l’edizione che segna il vero ritorno agli eventi fisici. In altre parole, dal 21 al 27 settembre 2021 sono in programma 65 sfilate: 43 live con pubblico e 22 digitali. In tutto sono 204 gli appuntamenti in calendario di cui 157 in presenza e 47 digitali: 98 presentazioni e 41 eventi. Le collezioni femminili per la Primavera/Estate 2022 svelate a Milano saranno all’insegna di un’esplosione di energia e creatività. E non mancheranno le novità. Per esempio, c’è grande attesa per il ritorno in calendario del marchio Roberto Cavalli (con la direzione creativa di Fausto Puglisi) e di brand come Moncler e Boss.

43 eventi fisici, ma (anche) tutta in digitale

La MFW è organizzata da CNMI (Camera Nazionale della Moda Italiana) in collaborazione con Confartigianato Imprese e il supporto del Ministero degli Affari Esteri, della Cooperazione Internazionale e di ICE-Agenzia. Nella sua rinnovata dimensione (in gran parte) fisica, potrà comunque essere seguita interamente online, cliccando qui.

New entry e debutti

Debuttano per la prima volta con una sfilata a Milano, nell’ordine: MM6 Maison Margiela, Luisa Spagnoli, Hui, Vitelli, Joy Meribe e Maison Alvine Demanou. Faranno il loro esordio con una presentazione, invece: Colville, Cormio, Quira, Andreadamo, Defaince by Nicola Bacchilega, Roberto Di Stefano, Aniye By, Iuri, Traffico, Radica Studio, Airin Tribal e ATXV.

Grandi eventi

Abiti da grand soirée per mostre ed eventi. Per esempio, la mostra per il 40° anniversario dalla nascita del brand Emporio Armani. Ma anche, il 20° anniversario della collezione Nudo di Pomellato e la celebrazione dei 50 anni di carriera di Chiara Boni. Senza dimenticare i 60 anni del brand Marcolin.

Milano Moda Graduate

Si rinnova per la settima volta Milano Moda Graduate, manifestazione dedicata “alle eccellenze delle scuole italiane di moda”. Ritorna con una sfilata in programma il 26 settembre che vede protagonisti nove finalisti che sottoporranno i loro progetti al voto di una giuria internazionale.

