Le cose da sapere e quelle da fare: domani è il Lineapelle Day

E venne il momento (atteso) del Lineapelle Day. Domani, 22 settembre 2021, fino a venerdì 24 torna in scena a Fieramilano Rho il salone di riferimento per la ricerca di materiali destinati all’industria manifatturiera della moda, dell’accessorio, del design, dell’automotive. Ecco tutte le cose da sapere per affrontare il ritorno in presenza di Lineapelle. E tutte quelle da fare durante il suo svolgimento. Spoiler: non sono poche.

Domani è il Lineapelle Day

Lineapelle torna in presenza accogliendo (padiglioni 13/15/22) 715 espositori provenienti da 24 Paesi. Lo fa nella massima sicurezza, riservando l’accesso ai soli possessori di Green Pass (per leggere il Protocollo anti-Covid integrale di Lineapelle clicca qui). Il progetto espositivo ribadisce la scelta di settembre 2020. In altre parole: stand unificati in un’ottica di focalizzazione assoluta sul prodotto. Le aspettative sono alte, anche solo per il fatto di poter di nuovo condividere un momento di confronto commerciale e stilistico faccia a faccia con la propria clientela. Il che accadrà dalle 9.00 alle 18.30 domani e dopo. Venerdì 24, invece, si chiude alle 16.00. Tutte le altre informazioni logistiche e organizzative per visitare Lineapelle le trovate qui.

Le cose da fare

Sono tante, dicevamo. Perché Lineapelle, mutuando lo slogan del magazine digitale che ha lanciato pochi mesi fa (cliccate qui per scoprine tutti i suoi contenuti) mette in campo “oltre la fiera, un mondo di idee”. E anche di progetti. Per esempio, il progetto che mette sotto i riflettori la frontiera dell’innovazione responsabile e risponde al nome di A New Point Of Materials, del quale abbiamo scritto qui e che trovate al centro del padiglione 15. Poi c’è Mipel Lab, salone del sourcing pellettiero che abbiamo raccontato qui e del quale abbiamo intervistato tutti i protagonisti (come potete leggere cliccando qui). Senza dimenticare, ovviamente, il fronte creativo che in questa edizione si indirizza alla stagione invernale 2022/2023 con lo sviluppo stilistico intitolato, come spieghiamo qui, Imagination & Re-Wonder. Infine: i concorsi. Il primo è un grande classico: Amici per la Pelle. Il secondo è una new entry: World Leather Contest. Potete scoprire i loro dettagli cliccando qui e qui.

E buon Lineapelle Day a tutti.

