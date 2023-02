Gli stili di Milano, dal safari di Cavalli al minimal di Prada

Dal tripudio animalier di Cavalli allo stile minimal di Prada. Dalle principesse punk di Moschino al power pressing di Fendi. Milano Fashion Week (21/27 febbraio) si è aperta con grande energia, muovendosi sui binari della ricerca originale e dell’estrosità. Che si esprima un’eleganza quotidiana o un’esuberanza da sabato sera, le collezioni Autunno-Inverno 2023/2024 hanno uno strumento comune per interpretare la grinta femminile: la pelle. Le declinazioni sono le più varie, ma il materiale pelle imprime ai look la forza e il carattere che fanno davvero la differenza.

Il minimal di Prada

La coppia Miuccia Prada e Raf Simons colpisce ancora. Dalle gonne origami ai perfetti blazer in pelle scamosciata, la sfilata milanese di Prada (in foto) è stata un successo. Lo stile, le fantasie, i tagli e i volumi sono di ispirazione giapponese. Giacche oversize in pelle trattata come pelle di elefante, come anche le gonne sotto il ginocchio, i lunghi trench in pelle strutturata. Le borse sono quasi esclusivamente handbag e le scarpe hanno un’affilatissima punta.

Il safari di Cavalli

Un po’ safari africano, un po’ rock festival anni ’70. La griffe Roberto Cavalli ha stupito tutti con creazioni audaci e vistose. Il suo fashion show è stato aperto da Adut Akech, modella di punta del momento, in jeans a zampa di pelle, borchiati sul lato, con un reggiseno patchwork sempre in pelle e un cappotto lungo fino ai piedi. I pellami insieme al velluto e al pizzo hanno fatto da padroni. Estro allo stato puro: dai pigiami con stampa coccodrillo rosa, ai montgomery di montone con stampe di angeli, cherubini e santi.

L’eclettico GCDS

L’eclettico designer Giuliano Calza dedica la collezione co-ed GCDS A/I al suo gatto, ricostruendo l’immaginario felino in abiti dai forti contrasti. Per farlo ha usato molta pelle, sia per lui che per lei. La moda è fluida: ci sono gonne lunghe in pelle aperte da una cerniera centrale per tutta la loro lunghezza, indossate da modelli e modelle. In pelle nera sfilano shorts, blazer, giubbotti aviator, minigonne, bustier, pantaloni cargo e abiti da sera con strascico.

Le principesse di Moschino

Jeremy Scott ha ideato una collezione strong, attingendo a piene mani dalla cultura punk e mixandola a uno stile bon ton. Dalle gonne in tulle ai guanti lunghi in pelle, dalle cresce moicane ai gioielli e agli abiti in rete trasparente. Le modelle si trasformano in principesse irriverenti vestite con abiti (sia lunghi che cortissimi) in pelle nera con cerniere a vista e spunzoni di metallo.

Il potere di Fendi

Il potere della donna sta nei contrasti. Kim Jones porta in passerella eleganza e risolutezza. Gonne di pelle nera e stivali da dominatrice abbinati a golfini color pastello. Maglieria aderente e lingerie lasciata a vista, capi maschili rivisitati con tocco sexy. Accessori in pelle intrecciata, borse di cocco color caramello, stivali altissimi e anfibi allacciati per tutta la loro lunghezza. Un rigore che diventa sensuale. (mvg)

