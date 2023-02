L’Estate 2024, per Lineapelle 101, sarà l’era della trasformazione

Tutti pronti per “l’era della trasformazione“. Pronti i 1.161 espositori che oggi hanno aperto i loro stand a Lineapelle 101 (in agenda fino a giovedì 23 febbraio). Pronta la community globale di buyer e visitatori attesi agli ingressi di Fieramilano Rho. Aspetti tattili, leggerezze, vintage chic e nuove brillantezze. I trend individuati per la stagione Summer 24 dal Comitato Moda Lineapelle rispondono al “bisogno di energia vitale e positiva” con “la creatività e il colore come terapia”. Lineapelle 101 li raccoglie, racconta e sviluppa utilizzando una suggestione dal titolo “Other People’s Eyes – Storie di Trasformazione”. Si basa “su suggestioni pittoriche, ibridazioni digitali generate dall’Intelligenza Artificiale e sulla centralità della dimensione cromatica, con colori che saranno i veri protagonisti”, come spiega Antonella Bertagnin, coordinatrice del Comitato. La sfida stilistica sarà quella di “appropriarsi delle tecnologie più evolute e della tecnica a favore dell’uomo e all’interno della natura”. Un orizzonte vasto e stimolante, che può essere raggiunto percorrendo tre strade:

1 > To Feel,

2 > Art Chaos

3 > Inner Luminosity.

L’era della trasformazione

1 > Morbidezza e leggerezza

L’aspetto tattile è un tema centrale dei trend per l’estate 2024. Del mood To Feel fanno parte aspetti rigonfi, morbidezza e leggerezza anche in presenza di volumi e spessori importanti. Fanno parte di questo mondo i materiali ultraleggeri, i pizzi di pelle, i trafori, i plissé, le micrograne e gli intrecci che giocano con le superfici.

2 > Rivisitazioni Vintage

La naturalezza è rivisitata in modo colorato nel mood Art Chaos. Il vintage è rivisto con nuove lavorazioni e cromie. Lavaggi, graffi, screpolature, stropicciature, asportabili, nuvolati, maltinti e ritinti. “Rifinire i difetti dei materiali è un gesto sostenibile – spiega il Comitato Moda Lineapelle -. Evitare rifiuti è un punto di arrivo e solo l’arte e la maestria di grandi professionisti può elevare la materia preziosa qualcosa di destinato allo scarto”. Spazio, dunque, a effetti craquelet, tamponati profondi e trasparenti, pull-up e “lavorazioni emozionali“.

3 > Brillantezza e codici etnici

Una luce che viene da dentro, la Inner Luminosity, indica lavorazioni e materiali brillanti, stirature lucidissime, perlature appena accennate e riflessi metallici. “Lamine che sono interpretazioni di fantasie e codici etnici, con un uso di colori e pattern dal sapore antico”, conclude Bertagnin. Ma anche rifinizioni su base bianca, lamine con effetti pull-up bicolore sulle pieghe e stropicciature.

Aree Trend in fiera

Come di consueto all’interno del salone fieristico sarà possibile toccare con mano le nuove tendenze attraverso i materiali selezionati dal Comitato Moda Lineapelle nelle tre Trend Area situate nei padiglioni 9, 13 e 22. Per chi vuole approfondire la teoria stilistica per l’estivo 2024 sono in programma due seminari in lingua italiana e due in inglese presso il Fashion Theatre (padiglione 13, mattina e pomeriggio dei primi due giorni di fiera). Senza dimenticare Lineapelle Metaverse, spazio espositivo virtuale che Lineapelle ha inaugurato lo scorso ottobre e che anche in questa edizione sorprenderà e ispirerà i visitatori accogliendogli in una nuova dimensione.

Leggi anche