È interessante leggere gli aggettivi della pelle che i buyer hanno trovato per le sfilate di New York. Già, perché dal 10 al 15 febbraio in passerella la pelle è stata una delle maggiori tendenze. Proenza Schouler, Thom Browne, Khaite, Rodarte, LaQuan Smith sono i marchi che hanno raccolto i maggiori consensi. Il 17 febbraio…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI