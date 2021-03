Inverno 21/22: la top five delle scarpe viste alle ultime sfilate

Voglia di tornare sui tacchi o bisogno di comodità? Le calzature per l’inverno 21/22 viste sulle passerelle delle fashion week sono tutto e il contrario di tutto. La moda asseconda il torpore casalingo al quale ci ha abituati il lockdown e propone morbidi stivali in pelo e scarpe flat. Ma esprime, anche, il desiderio di ritrovare la femminilità su scarpe con taco alto e sexy. Per capirci qualcosa, dunque, ecco la top five delle scarpe viste a Londra, Milano e Parigi appena concluse.

La top five

1 Gli stivali col pelo

Dai caldi ed elegantissimi stivali col pelo di Chanel agli ski boots proposti (direttamente sulla neve) da Miu Miu. Pelliccia e shearling sono morbidi compagni di viaggio del prossimo inverno. Indossati sia su look sporty che abbinati ad abiti sontuosi, l’effetto peluche è la risposta al bisogno di comfort rassicurante.

2 I mocassini col tacco

Tornare a uscire e farlo sui tacchi alti. I mocassini con tacco alto proposti da Tod’s (in pellami di vari colori pastello), Versace, Edward Crutchley e Bally sono il manifesto di una donna che ha voglia di esprimere la sua femminilità, senza rinunciare alla praticità. I tacchi sono larghi e strutturati, anche se molti alti, e permettono una portabilità quotidiana.

3 Le ballerine con la rosa

“Non c’è rosa senza spine”. Una scarpa fiabesca, come tutta la collezione presentata da Dior. Una ballerina flat (in versione nera o rossa) con una rosa sulla punta che continua col suo stelo spinato intorno alla caviglia. Un pezzo che crediamo sia già pronto per essere sold out.

4 I combat boot

Questo periodo difficile ci ha insegnato a combattere. Forse è per questo che la moda strizza l’occhio al look militare proponendo combat boot in versione extra lusso. Come quelli in pelle imbottita matelassé di Valentino o in un mix di pelle e lana lace up per Balmain.

5 Gli stivali alti

Gli stivali alti, in alcuni casi sopra il ginocchio, sono un must della prossima stagione invernale. Thigh high boots con punta dorata per Etro o in stile biker con zip e copripunta per Louis Vuitton. Sono in pelle argentata glamour per Victoria Beckham oppure lisci color caramello per Fendi.

Da sinistra, nelle foto tratte da Instagram: Miu Miu, Edward Crutchley, Dior, Valentino e Louis Vuitton

