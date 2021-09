La regola di non avere regole: i 5 best leather items della MFW

Parola d’ordine: no-season. L’estate è un’esplosione di colori, ma anche un’immersione in tonalità scure e dense. Il ritorno in presenza celebrato dalla Milano Fashion Week che volge oggi alla chiusura, consacra la regola di non avere regole. Come dimostrano i materiali utilizzati dalle griffe, tra i quali (in abbondanza quantitativa e di varietà) c’è la pelle. Ecco, allora, 5 best leather items per la stagione estiva 2022 emersi alla MFW.

La regola di non avere regole

Numero 1 > Leather jacket

Borchiata, ricamata, essenziale. La giacca di pelle è diventata una tavolozza che offre libera interpretazione ai creativi della moda. Un capo versatile e prezioso. Come il modello biker costellato di borchie di Dolce & Gabbana, oppure il blazer in pelle slavata proposto da Prada (sia in versione corta che in quella trench). Per Roberto Cavalli è (quasi) ovvio il richiamo animalier, dove le striature ricordano il manto di una tigre. Un trench in pelle leggera stretto in vita dalla cintura per Salvatore Ferragamo, mentre per Philipp Plein il pellame è ricamato effetto macramè per lunghe giacche fino alla caviglia.

Numero 2 > Leather skirt

La indossano da tempo influencer e celebrità, la riconfermano i maggiori brand presenti alla MFW. In altre parole: la gonna in pelle è un must. Ovviamente, non mancano le varianti. Dalle gonne a trapezio con tasche in pelle arancione di Max Mara alla super sexy longuette con spacco (o minigonna) in pelle nera di Versace. Anche per DROMe la gonna midi in pelle è immancabile, presentata con un’audace zip che la divide per tutta la sua lunghezza.

Numero 3 > Sandali

A piedi nudi nel parco? Quasi. Il senso di libertà di camminare con i sandali è stato celebrato da molti brand. Tod’s li propone con bande di cuoio marrone e suola con gommini in versione maxi. Versace porta in passerella sandali vistosi in colori fluo con accessori e logo dorati, sia in pelle che in gomma trasparente. Alberta Ferretti li ha presentati, in pelle, “alla schiava”, sia intrecciati fino alla caviglia che alti fino a sotto il ginocchio. Sandali anche per Roberto Cavalli, sia per l’uomo che per la donna, pieni di fibbie e miniborchie dorate.

Numero 4 > Microbag

Le microbag. Dalla perfezione di quelle elegantissime di Giorgio Armani alla nuova borsa hobo di Fendi da portare addirittura al polso. In altre parole, si indossa come un bracciale (con logo ben in vista) ed è proposta in pelle di vitello, pellami esotici e in pelliccia. Micropelletteria anche per Versace.

Numero 5 > Leather boots

In nome dell’era no-season, gli stivali in estate non sono più intrusi oppure outsider. Alla MFW li abbiamo visti in stile cuissard e borchiati sulla passerella di Roberto Cavalli. Oppure tempestati di pietre preziose, ma anche in versione camouflage, per Dolce & Gabbana. Ancora: texani e ricamati per Philipp Plein, scamosciati o in pelle di vitello con plateau per Ermanno Scervino.

Nelle foto (tratte da vogue.com), da sinistra: Versace, Prada, Armani

