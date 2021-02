La sostenibilità di Cuoio di Toscana alla Milano Fashion Week

Il cuoio sempre più fashion. Dopo la partecipazione nella sfilata di Dolce & Gabbana a Firenze, Cuoio di Toscana annuncia il suo debutto nella Milano Fashion Week. Il primo giorno della kermesse organizzata da CNMI, martedì 23 febbraio, il consorzio presenta in digitale una “collezione sostenibile”. A curarne la direzione creativa è Simone Guidarelli.

Milano Fashion Week

“Il progetto sarà espressione dell’unione del know how artigianale di Cuoio di Toscana – commenta Antonio Quirici, presidente del consorzio –, che ha lavorato con materiali naturali, sostenibili, provenienti da una risorsa rinnovabile, 100% made in Italy, allo stile eclettico del creativo milanese”. L’artigianalità diventa fashion grazie alla direzione creativa di Simone Guidarelli: fashion editor, direttore artistico, consulente d’immagine e stylist, che ha firmato più di settanta copertine tra Vanity Fair e Glamour Italia.

Collezione sostenibile

Il marchio Cuoio di Toscana aprirà la Milan Fashion Week con la virtual presentation della special collection sostenibile. La collezione, totalmente in cuoio, è realizzata con i materiali delle aziende associate. Vale a dire Bonistalli e Stefanelli, Gruppo Conciario CMC International, Conceria Gi-Elle-Emme, Cuoificio Otello, Lamonti Cuoio, Conceria 3S e Volpi Concerie. (mvg)

Immagine tratta da cuoioditoscana.it

