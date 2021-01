Sfilate digitali: il prodotto resta al centro dello schermo

Si chiude oggi la Digital Fashion Week di Milano. E, in tempo reale, il testimone passa a Parigi. Tra dirette streaming, videogiochi, avatar e realtà aumentata, la moda cerca nuove forme per raccontarsi e coinvolgere i propri follower collegati via web. Il format digitale apre quindi la porta a strumenti innovativi e occasioni creative mai provate finora. Ma il prodotto resta al centro dello schermo.

Al centro dello schermo

Sunnei

Come in un videogame, i buyer possono personalizzare ogni articolo a proprio piacimento: forma, materiale, scelta del colore. Il progetto si chiama Sunnei Canvas, è partito lo scorso luglio e, ora, è giunto al suo secondo step (a destra e sinistra nella foto tratta da playsunnei.it, ). Una piattaforma digitale permette di creare collezioni e prodotti ad hoc, differenziando l’assortimento del proprio punto vendita. Una piccola rivoluzione che elimina il campionario. Ma non finisce qui. Sunnei coinvolge anche gli utenti. I 10 avatar che mostrano il fit dei pezzi della nuova collezione, diventano anche i protagonisti di un nuovo videogioco disponibile a tutti.

K-way

La sperimentazione sui materiali guida la collezione di K-way, presentata in live streaming. Nylon, pelle, lana e velluto sono combinati insieme in abbinamenti che uniscono lo spirito della tradizione all’innovazione tecnologica. La pelle air, il velluto stretch e il nylon stretch termico si trasformano in felpe e pantaloni cargo. Tra gli accessori: guanti in pelle e borse. Per esempio: una micropochette e una macroshopper in rete e pelle (nella foto al centro, tratta Instagram), più altre macroshopper double in pelle e nylon che richiamano i colori dell’iconica zip.

E ora Parigi

Il testimone passa alla Paris Fashion Week che, come Milano, si svolgerà in forma digitale. Le collezioni maschili per l’Autunno/Inverno 2021-22 saranno presentate online a partire da oggi 19 gennaio e proseguiranno fino al 24, mentre dal 25 al 28 gennaio sarà la volta dell’Haute Couture. La kermesse parigina dedicata al menswear, inaugurata da Berluti, darà spazio a tanti big del lusso: Dior Homme, Hermès, Louis Vuitton, Jw Anderson, Rick Owens, Loewe, Jil Sander, VETEMENTS.

