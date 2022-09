Libera dalle restrizioni, Milano Fashion Week è tornata a vivere

La moda è tornata a vivere. Eventi, sfilate, mostre, veri e propri spettacoli invadono Milano per un’edizione della Fashion Week davvero esplosiva (20-26 settembre 2022). Le grandi griffe mostrano le collezioni per la primavera estate 2023 con una creatività vulcanica, dove la moda è espressione di eleganza e lusso. Così come anche un’occasione di evasione e divertimento. I look di GCDS sono certo una dimostrazione di com’è possibile essere autoironici e irriverenti, tra richiami a Sponge Bob, abiti da motocross di pelle in colori luminosi, fluorescenze e luccichii. Ma anche Moschino e Dsquared2 hanno calcato la mano con fantasie psichedeliche e coloratissime. Un inno alla spensieratezza. Non tutti però hanno lo stesso stile, ed è giusto così. facciamo una carrellata tra le proposte più interessanti.

Prada

Prada è “contro la moda inutile”. Per questo ha presentato una collezione (in foto) all’insegna dell’essenzialità, dove il superfluo viene tagliato fuori in favore di linee pulite ed eleganti. Miuccia Prada e Raf Simons hanno proposto look in pelle e seta, borse squadrate, scarpe con cinturino che riportano al mondo dell’infanzia. Per quanto riguarda gli accessori, ci sono new entry: bauletti e shopper in nappa antica nella variante dall’effetto stropicciato.

Fendi

È un’estate fresca e colorata quella di Fendi. Kim Jones ha costruito i suoi look in color block su tonalità accese e in contrasto tra loro: dal verde mela al beige, dal rosa pesca a salvia, fino al celeste metallizzato, polveroso o ceruleo. Tra gli accessori molte borsette a mano, o addirittura da polso, e ai piedi sneakers e sandali dalla suola platform.

Diesel e MM6 Maison Margiela

Lavaggi vintage, denim e pelle che raccontano un vissuto per MM6 Maison Margiela e Diesel. Trench di pelle oversize stretti in vita, jeans sgualciti e calzature con punte da danza classica in pelle o in raso rosa per il primo brand. Strappi, graffi e colori sfumati per Diesel. Ai piedi stivaloni da pirata con punta allungata, mega fibbia e tacco a spillo oppure sabot in denim scolorito. (mvg)

