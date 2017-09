Milioni di contatti per Gucci, Versace e Moschino. Sono loro i campioni social della Milano Fashion Week

Gucci vola sui social. Tra i 61 brand che hanno sfilato nel corso della recente Milano Fashion Week, la maison del lusso guidata da Marco Bizzarri è stata quella che ha catturato maggiormente l’attenzione degli utenti online con oltre 5 milioni di interazioni. A stabilirlo è un’indagine condotta da Blogmeter, che ha individuato anche la foto più cliccata: si tratta dello scatto in cui è ritratto la nuova rubber bag con il logo vintage caricata sulla rete il 20 settembre in tempo reale durante della sfilata della doppia G. Tuttavia il picco più alto di contatti si è registrato il giorno successivo, quando il profilo Instagram di Gucci ha attirato 1,6 milioni di click. Sul secondo gradino del podio sale Versace, riuscito a fare breccia nel cuore dei suoi follower con la collezione disegnata da Donatella Versace per i vent’anni dalla morte del fratello Gianni: 2,5 milioni le interazioni registrate su Instagram. A raccogliere il maggior numero di like, però, è stato (quasi inevitabilmente) il post con le cinque muse: Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford ed Helena Christensen. Medaglia di bronzo infine per Moschino. Il suo stile iconico, i fiori, le modelle, sono stati apprezzati da 1,8 milioni di persone nei sei giorni di sfilate.